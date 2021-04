Heilbronn ist eine von sieben fahrradfreundlichen Städten im Land, ausgezeichnet vom Verkehrsministerium. SWR-Reporter Fabian Siegel hat sich auf den Drahtesel geschwungen und den Selbsttest gemacht.

Sie ist laut Auszeichnung eine der fahrradfreundlichsten Städte in Baden-Württemberg: Heilbronn.

Heilbronn als fahrradfreundliche Stadt bleibt Diskussionsthema

Nichtsdestotrotz hat sich in der Vergangenheit einiges im Stadtbild getan: So sind seit einigen Jahren zum Beispiel sogenannte Schutzstreifen für Radfahrer auf Straßen zu sehen. Laut Stadt senken sie die Unfallzahlen deutlich. Teils wurden Fußwege auch für Fahrradfahrer freigegeben, neue Radwege gebaut. Was bleibt, ist dennoch der Appell der gegenseitigen Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr: Denn ohne geht es auch in einer der landesweit fahrradfreundlichsten Städte wie Heilbronn nicht.

