Mann mit Waffen löst Großeinsatz aus

In Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) hat es einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Unter anderem waren ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Vormittag wurde laut Polizei ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand gemeldet, der in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Besitz einer Schusswaffe sei. Zahlreiche Einsatzkräfte fuhren zu dem Haus, eine Gefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der 62-Jährige sei schließlich durch das SEK widerstandslos festgenommen worden, heißt es in der Mitteilung. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Waffen entdeckt und beschlagnahmt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen laufen.