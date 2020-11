Das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) hat in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in Abtsgmünd (Ostalbkreis) einen aggressiven Mann festgenommen. Der Mann hatte sich laut Polizei in der Nacht mit seiner Partnerin in Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) gestritten, wobei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Die Frau hatte die Polizei informiert. Daraufhin wurde das Auto des Mannes bei einem Haus in einem Teilort von Abtsgmünd gefunden. Da der Mann legal auf Waffen zugreifen konnte und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde das SEK bei der Festnahme eingesetzt. Der Mann wurde in einen Fachklinik eingeliefert, die Waffen in dem Wohnhaus sichergestellt.