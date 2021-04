Zu einem größeren Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) ist es in der Nacht auf Samstag an einem Discounter in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) gekommen. Drei mutmaßliche Einbrecher wurden festgenommen und stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, auch für einen Einbruch im Rhein-Neckar-Kreis verantwortlich zu sein. Die Männer sollen am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden. Weil die Kripo Heidelberg in diesem Fall derzeit sehr intensive Ermittlungen führt, will die Polizei erst nächste Woche weitere Einzelheiten bekannt geben.