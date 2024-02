Entlang des Neckars hat die Wanderung der Amphibien eingesetzt, rund zwei bis drei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Das milde Februarwetter hat die Tiere geweckt.

Achtung Autofahrer! Rund um Heilbronn, aber auch in der ganzen Region Heilbronn-Franken, heißt es ab sofort: Fuß vom Gas. Die Krötenwanderung ist gestartet. Bedingt durch die warmen Temperaturen und den Regen sind die Tiere zum Beispiel in Flein (Kreis Heilbronn) bereits unterwegs. Das sei in diesem Jahr sehr früh, sagt Nicole Simon vom Heilbronner Naturschutzbund (NABU).

In Flein ist es oftmals sogar ein bisschen kühler, [...] weil es relativ frei ist. Und dieses Jahr laufen sie jetzt schon.

Krötenwanderung in Abschnitten

Die Amphibienwanderung ist zwar gestartet, noch seien die Temperaturen allerdings unbeständig. So gab es in der vergangenen Woche auch zwei Tage, an denen keine Amphibien unterwegs waren, so Simon weiter. Wenn es also kühler wird, dann graben sich die Kröten wieder ein und laufen erst los, wenn es wieder wärmer wird - in der Regel ab etwa sieben Grad Celcius.

Die Kröten werden in Flein auf die andere Straßenseite gebracht. Nicole Simon | NABU Heilbronn

Weil die Tiere immer früher unterwegs sind, starten natürlich auch die Tierretter schon früher in die Saison. Bei Flein wurde bereits eine Aktion gestartet, um die Amphibien auf ihrem Weg zu den Laichplätzen zu schützen. Aber auch anderswo sind die Amphibienhelfer bereits unterwegs. Eine Streckenliste gibt es beispielsweise auf der Seite des Landkreises Heilbronn.