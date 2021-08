Mit 18 Segnungen homosexueller Paare im vergangenen Jahr lag die Prälatur Heilbronn landesweit vorne, was die Anzahl angeht. So hieß es am Wochenende von der württembergischen evangelischen Kirche. Nun muss sie die Zahl korrigieren.

Seit Januar 2020 dürfen sich homosexuelle Paare in evangelischen Kirchen segnen lassen. Aber: Nicht die Prälatur Heilbronn mit Gemeinden in Hohenlohe, Schwäbisch Hall und aus dem Main-Tauber-Kreis belegt dabei den württembergweit Spitzenplatz, sondern Reutlingen. Wie die Kirche dem SWR Studio Heilbronn mitteilte, muss sie ihre Angabe korrigieren. Es sei ein Fehler passiert, in der Prälatur Heilbronn seien lediglich acht Segnungen vorgenommen worden. Spitzenreiter ist der Kirchenraum Reutlingen mit elf Segnungen, darauf folgen Ulm mit sechs und Stuttgart mit einer Segnung. Homosexuelle haben Interesse an Kirchen verloren Nichtsdestotrotz: Einer der Vorreiter bei Segnungen homosexueller Paare in der Region ist Pfarrer Erhard Mayer aus der Heilbronner Gemeinde Biberach-Kirchhausen-Fürfeld (Kreis Heilbronn). "Alle meine drei Segnungen waren im Bereich der Illegalität," sagt er und lacht. Denn er hatte sie noch im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 durchgeführt. Die drei Paare kamen aus dem Mitarbeiterumfeld der evangelischen Kirche. Seit der Öffnung 2020 habe sich dann einfach niemand mehr bei seiner Gemeinde gemeldet. Aus Rückmeldungen schließt er, dass Homosexuelle schon lange mit der Kirche abgeschlossen hätten. Doch für ihn sei das Öffnungssignal einer diskriminierungsfreien Kirche wichtig. "Die Taufe ist wichtiger als die sexuelle Orientierung oder die Hautfarbe. Wenn ein getaufter Christ etwas begehrt, dann hat er nach meinem Begriff auch Anspruch darauf, von der Kirche gleich behandelt zu werden, wie andere Christen auch." Die evangelische Kirche in Heilbronn-Horkheim SWR Segnungen für homosexuelle Paare in der evangelischen Kirche in Württemberg In Württemberg sind bisher nur Segnungen und keine Trauungen in der evangelischen Kirche erlaubt. Und auch dies nur, wenn die einzelne Gemeinde zustimmt. Diese Gottesdienste sollen sich weiterhin unterscheiden, entschied die Synode in einem Gesetz im März 2019. Die 19 anderen deutschen Landeskirchen entschieden sich hierbei unterschiedlich, tendenziell offener, aber auch hier gibt es keinen Konsens. Die erste Landeskirche, die Trauungen erlaubte, war die badische 2016. Erste Anfrage für Segnung Homosexueller in Heilbronn-Klingenberg Ähnlich geht es dem Ehepaar Kittel. Rainer Kittel ist Pfarrer in Heilbronn-Horkheim, seine Frau Carola ist Pfarrerin in Heilbronn-Klingenberg. Trotz der Mitgliederstärke hat die explizite Regenbogengemeinde noch keine einzige Anfrage für eine Segnung von Homosexuellen erhalten. Carola Kittel war also überrascht, dass ihre kleinere Gemeinde nun für kommenden Februar die erste Anfrage erhalten hat. Auch sonst hat sie nur ein bis zwei heterosexuelle Trauungen im Jahr. Für das Paar Nils und Daniel, die auch in der Region Heilbronn-Franken leben, war die Entscheidung, Segnungen oder Trauungen zu erlauben, längst überfällig. Sie haben aber auch Verständis dafür, dass dieser Politikwechsel bei anderen Paaren nichts ändert und sie auf einen kirchlichen Gottesdienst verzichten: "Weil sich viele von der Kirche abwenden und sagen: Wenn es nicht akzeptiert wird, warum brauche ich das dann, mich kirchlich trauen zu lassen?" Der Heilbronner Dekan Christoph Baisch befürwortet die Öffnung. Er ist auch überrascht über die geringen Zahlen. Aber auch er erklärt sie sich durch die jahrelange Frustration der gläubigen Homosexuellen bei dem Thema. Er sagt aber auch, die Öffnung ist noch nicht lange bekannt. Heilbronn: Von 25 Gemeinden bieten vier Segnungen an, etwa fünf sind auf dem Weg Um Segnungen abhalten zu können, müssen Gemeinden zuerst intensiv beraten. Insgesamt sollen sich auch vorerst einmal ein Viertel der Gemeinden württembergweit auf den Weg machen. Dekan Baisch schätzt, dass die Gemeinden, die nicht angeschrieben wurden, sich auch nicht besonders mit dem Thema beschäftigen würden. Corona und Co. seien da gerade wichtiger. "Ich persönlich befürworte es und halte es für absolut geboten, dass die Synode zumindest diese Möglichkeit eröffnet hat, dass sich Gemeinden auf den Weg machen können und dieses zugegebenermaßen ziemlich komplizierte Verfahren dann startet." Korrektur In einer älteren Version des Artikels hatten wir geschrieben, die Prälatur Heilbronn sei Spitzenreiter bei Segnungen für homosexuelle Paare in Württemberg. Das hatte die württembergische evangelische Landeskirche dem SWR Studio Heilbronn mitgeteilt (Stand 5.7.2021). Nach eingehender Prüfung heißt es, bei den Zahlen sei ein Fehler unterlaufen. Eine Gemeinde hatte versehentlich falsche Angaben gemacht, so eine Sprecherin. Wir bitten um Entschuldigung.