Die diesjährige Seeweihnacht am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) ist abgesagt worden. Die Veranstalter begründen die Absage mit der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie. Ein weiterer Grund sei, dass der Breitenauer See derzeit für Sanierungsarbeiten abgelassen ist.