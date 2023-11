Hochzeitskleid zum kleinen Preis: Secondhand-Hochzeitsbörse in Schöntal

Wenn es auf den Hochzeitstermin zugeht, ist eine der wichtigsten Fragen die nach dem Hochzeitskleid. In Schöntal werden Kleider secondhand angeboten und das natürlich auch zu guten Preisen.

Die Hochzeit steht an, da braucht es natürlich auch das passende Kleid und das am besten zu einem guten Preis. Da kann die Secondhand-Hochzeitsbörse in Schöntal-Westernhausen (Hohenlohekreis) helfen. Hier können angehende Bräute schöne Kleider zum kleinen Preis finden und das in allen Größen und Ausführungen. Im besten Fall wurden die Kleider vorher auch nur einmal getragen!

Ein neues Hochzeitskleid kann leicht mal mehrere tausend Euro kosten. Mit der festlichen Garderobe aus zweiter Hand kann man ordentlich sparen, die günstigsten Kleider werden schon ab ein paar hundert Euro angeboten. Der Erlös wird für gemeinnützige Zwecke gespendet. Eine Änderungsschneiderin steht beratend zur Seite.

Aber nicht nur Hochzeitskleider kann man hier kaufen, sondern auch Accessoires und Dekoartikel für die Hochzeit. Bereits zum 13. Mal fand die Secondhand-Hochzeitsbörse statt und SWR-Reporterin Ute Koboldt hat sich das Event genauer angeschaut.