Secondhand für Bedürftige

Gerade zu Sankt Martin rückt das Thema Kleiderspende vielen ins Bewusstsein. In Neuenstadt zeigt sich: Die Spendenbereitschaft ist da, der Bedarf groß. Aber es braucht Helfer.

Sankt Martin teilte seinen Mantel und half einem Bettler - in Erinnerung daran wollen Institutionen wie die Deutsche Kleiderstiftung das Thema Kleiderspende mehr ins Bewusstsein rufen. In dem Fall mit dem "Tag der Kleiderspende" am 11. November. Wenn man sich zum Beispiel im Diakonielädle in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) umhört, dann zeigt sich schnell: An der Spendenbereitschaft mangelt es nicht. Am Bedarf auch nicht. Was allerdings fehlt, sind ehrenamtliche Helfer.