In Möckmühl (Kreis Heilbronn) ist am Mittwochvormittag beim Befüllen eines Tanklasters flüssiges Latex übergelaufen. Fische sind laut Landratsamt nicht gefährdet.

Rund 50 Liter Latex sind am Mittwoch in die Seckach bei Möckmühl gelaufen. Das Landratsamt Heilbronn geht jedoch von keinen größeren Umweltschäden aus. Der flüssige Latex sei nur schwach gefährdend für das Wasser und überhaupt nicht für Fische, so ein Sprecher. Tote Fische seien nicht festgestellt worden.

Latex verdünnt sich langsam

Der Latex ist mittlerweile in die Jagst weiter geflossen. Bis er in etwa einer Woche den Neckar erreiche, so der Sprecher des Landratsamtes, sei es sehr wahrscheinlich nicht mehr im Wasser nachweisbar. Zu dem Unglück kam es auf dem Gelände einer Firma in Möckmühl beim Befüllen eines Lasters. Dabei lief Latex aus, etwa 50 Liter liefen in den Fluss. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die Ermittlungen laufen.