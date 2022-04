Landesweinprämierung: Höchstnoten bei "Jungen Württembergern"

Sechs Weine aus der Region sind bei der diesjährigen Landesweinprämierung für Weine des aktuellen Jahrgangs 2021 mit der Höchstpunktzahl ausgezeichnet worden. Jeweils zwei Weine der Weinkellerei Stromberg-Zabergäu in Brackenheim (Kreis Heilbronn) sowie der Weinkellerei Hohenlohe in Bretzfeld (Hohenlohekreis) erhielten die begehrten fünf von fünf Punkten. Jeweils einmal wurde die Weinsberger Tal e.G. in Löwenstein und die Privatkellerei Eberbach-Schäfer in Lauffen am Neckar (beide Kreis Heilbronn) mit der Bestwertung ausgezeichnet. Damit kommen sechs von sieben Weinen mit der Auszeichnung "Großes Gold" aus der Region. Da die Trauben des 2021er-Jahrgangs erst vor wenigen Monaten geerntet wurden, handelt es sich bei allen naturgemäß um frische und fruchtige Weine.