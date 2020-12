per Mail teilen

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen

Tauberbischofsheim und Gerchsheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Sonntag sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr, eine andere erlitt schwere Verletzungen, vier weitere wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Unfallursache dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein geplatzter Reifen am Auto gewesen sein.