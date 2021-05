per Mail teilen

Der neugewählte Landtag trifft sich am Dienstag in Stuttgart zu seiner konstituierenden Sitzung. Sechs Abgeordnete aus der Region Heilbronn-Franken sind zum ersten Mal dabei. Zu den Neulingen gehören die drei direkt gewählten Abgeordneten der Grünen: Catherine Kern aus Öhringen (Hohenlohekreis), die im Wahlkreis Hohenlohe gewann, Armin Waldbüßer aus Obersulm (Kreis Heilbronn) im Wahlkreis Neckarsulm und der 25-jährige Erwin Köhler aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn), der Sieger im Wahlkreis Eppingen. Dazu ziehen über das Zweitmandat frisch ins Parlament: Michael Preusch (CDU), Georg Heitlinger (FDP) und Klaus Ranger (SPD). Die übrigen Parlamentarier haben bereits Landtagserfahrungen. Insgesamt ist die Region Heilbronn-Franken im neuen Landtag mit 17 Abgeordneten vertreten.