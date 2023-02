Landgericht Heilbonn: Sechs Jahre Haft für 22-Jährigen

Weil ihm der Lebensstil seiner Ehefrau nicht gefiel, wollte ein 22-Jähriger sie bei einer rasanten Autofahrt töten. Jetzt wurde der Mann vom Heilbronner Landgericht verurteilt.

Das Heilbronner Landgericht hat einen Mann wegen versuchten Totschlags seiner Ehefrau zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das berichtet die "Heilbronner Stimme". Der 22 Jahre alte Mann aus Cleebronn (Kreis Heilbronn) war mit dem Auto nach einem Streit mit rund 120 Kilometern pro Stunde mit seiner Frau auf eine Laterne gefahren, wobei sie schwer verletzt wurde. Das Paar hatte erst drei Wochen zuvor geheiratet, davor aber schon über Jahre eine offenbar instabile Beziehung geführt.

An den Haaren ins Auto gezerrt

Laut Anklageschrift missfiel dem muslimischen Mann der westliche Lebensstil seiner Frau. Nach einem Streit darüber im März vergangen Jahres an einer Tankstelle in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) soll er sie an den Haaren in sein Auto gezerrt haben.

Der 22-Jährige soll den Tod seiner Frau in Kauf genommen haben SWR

Deutlich zu schnell sei er dann Richtung Heilbronn gefahren. Mit über 120 km/h prallte er schließlich gegen eine Laterne, so die Anklageschrift. Das Auto überschlug sich, die Frau wurde durch das Glasdach aus dem Fahrzeug katapultiert. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Sie zog sich unter anderem einen mehrfachen Wirbelbruch sowie Kopfverletzungen zu.