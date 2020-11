Es sind immer mehr Elektro-Roller in Heilbronn zu sehen. Seit einiger Zeit bieten drei Verleih-Firmen E-Scooter an. Am Mittwoch ging der Letzte der drei Anbieter an den Start.

Der deutsche Anbieter Tier Mobility aus Berlin macht das E-Scooter-Trio in Heilbronn komplett. Er ist in rund 40 deutschen Städten aktiv, unter anderem in Stuttgart. Die beiden Mitbewerber in Heilbronn sind Bird aus dem US-Bundesstaat Kalifornien und Zeus aus dem irischen Dublin, ebenfalls jeweils europaweit unterwegs.

Wild abgestellte Scooter vor Ampeln und Bushaltestellen

Und alle kennen ein Problem: Wild abgestellte E-Scooter, auch in Heilbronn sind die bereits zu sehen - vor Ampeln, vor Ladentüren, in Bushaltestelle oder einfach in einer dunklen Gasse. Deshalb haben alle drei Anbieter eine Vereinbarung mit der Stadt Heilbronn: Sollte ein störender E-Scooter gemeldet werden, wird der Scooter innerhalb von zwölf Stunden entfernt.

Bisher gibt es laut Auskunft der Stadt keine Probleme, Beschwerden seien zumindest bei der Verwaltung noch keine eingegangen. Aber sollte ein Scooter tatsächlich im Weg sein, kann der auch leicht beiseite gestellt werden, nicht wie ein falsch geparktes Auto.

Standort über GPS-Daten

Die Anbieter wissen über GPS immer, wo ihre Scooter stehen. Tier Mobility aus Berlin hat lokale Teams, die auch in Heilbronn unterwegs sind. Sie wechseln vor allem die Akkus der E-Scooter aus, aber bringen sie auch wieder zurück an Sammelpunkte, unter anderem am Hauptbahnhof.

Scooter als ÖPNV-Ergänzung

Mit den bald rund 600 Scootern der drei Anbieter in Heilbronn, die jeweils eigene Apps haben, sollen die Nutzer schnell von A nach B kommen. Das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll damit ergänzt und attraktiver werden. Was sich bereits zeige, meint eine Sprecherin der Stadt.