Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend in Heilbronn zugetragen: Eine E-Scooter-Fahrerin prallte mit einer Stadtbahn zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

An der Stadtbahn-Haltestelle Harmonie in Heilbronn ist am Montagabend eine E-Scooter-Fahrerin mit einer Stadtbahn zusammengeprallt. Die 30 Jahre alte Frau war kurz vor 20 Uhr auf der Gymnasiumstraße mit ihrem E-Scooter unterwegs und ist wohl bei Rot über die Moltkestraße gefahren. Das ergeben erste Erkenntnisse der Polizei. Zeitgleich kam von rechts die Stadtbahn, die gerade in Richtung Finanzamt losgefahren war. Laut Polizei übersah die Frau die Stadtbahn.

Schwere Verletzungen davongetragen

Bei der Kollision wurde die 30-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, heißt es von der Polizei. Nach einer Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. In der Stadtbahn wurde trotz Notbremsung niemand verletzt.

Der Schaden am E-Scooter beträgt 250 Euro, der an der Stadtbahn etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall gesehen haben.