Scientists for Future nicht zufrieden mit Glasgow

Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Glasgow (Schottland) sind in der Region enttäuscht aufgenommen worden. Matthias Rau, Mitglied der Scientists for Future Heilbronn, sagte dem SWR, dass er insgesamt nicht zufrieden sei. Zwischendurch sei kurz die Hoffnung aufgekeimt, dass es in die richtige Richtung gehen könne. Er sei insbesondere mit der Formulierung zum Ausstieg aus der Kohle ganz zum Schluss enttäuscht. Es sei ursprünglich von einem Ausstieg ab einem gewissen Jahr die Rede gewesen. Dies sei dann aufgeweicht worden zu einem Abbau und das sei seines Erachtens einfach zu wenig, um jetzt wirklich etwas zu erzielen, so Rau weiter.