Schwingenschlögl wird sechster der Weltcup-Gesamtwertung

Der Neckarsulmer Schwimmer Fabian Schwingenschlögl belegt in der Gesamtwertung der Schwimm-Weltcup-Serie den sechsten Platz und hat damit sein persönliches Ziel erreicht.

Es läuft nach Plan für den 30 Jahre alten Athleten der Neckarsulmer Sportunion: Drei mal Deutscher Rekord, sein erster Weltcup-Sieg am Freitag im russischen Kasan über 50-Meter-Brust und anschließend noch ein fünfter Platz über 200-Meter-Brust. Platz sechs in der Gesamtwertung hat er angestrebt und diese Platzierung hat er sich gesichert.

Als Einziger war er immer dabei

Schwingenschlögl ist der einzige deutsche Schwimmer, der an allen Stationen der Wettbewerb-Serie teilgenommen hat. Der Athlet erhält ein Preisgeld von 32.400 US-Dollar. So viel habe er noch nie in einem Monat verdient, sagte der 30 Jahre alte Neckarsulmer Schwimmer dem "Swimswam"-Magazin. In der Weltrangliste steht er derzeit auf Rang drei. Nächste Herausforderung ist die Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Dezember.