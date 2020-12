Jahrelang war das für viele normal: Im Sommer eine Dauerkarte fürs Schwimmbad kaufen und dann ins kühle Nass hüpfen, so oft man will. Und als Nebeneffekt konnten dann viele Kinder mit ihren Eltern auch noch das Schwimmen üben und lernen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Schwimmbäder sind streng "Corona-geregelt", da kann nicht einfach jeder kommen, wann er will. Aber Schwimmkurse für Nichtschwimmer gibt es trotzdem. Die Stadt Heilbronn und der Verein "Bewegt wachsen" haben es möglich gemacht.