Neckarsulmer Schwimmer Schwingenschlögl holt ersten Weltcup-Sieg

per Mail teilen

Der Neckarsulmer Schwimmer Fabian Schwingenschlögl hat seinen ersten Weltcup-Sieg geholt.

Fabian Schwingenschlögl von der Neckarsulmer Sport-Union (Kreis Heilbronn) hat sich bei der letzten Station des Kurzbahn-Weltcups im russischen Kasan erneut in Bestform gezeigt und seinen ersten Sieg gefeiert: Der 30 Jahre alte Athlet gewann am Freitag über 50 Meter Brust in 25,88 Sekunden.

"Es funktioniert ganz gut bei mir, Woche für Woche Rennen zu schwimmen und zwischendurch nur das Nötigste zu trainieren.",

Am Donnerstag hatte der Neckarsulmer bereits den dritten deutschen Kurzbahn-Rekord innerhalb eines Monats aufgestellt - über die 100 m Brust mit 56,16 Sekunden. Damit steigerte er sich deutlich gegenüber seinen Rekorden in Budapest (56,64) und Doha (56,63).

Kurzbahn-Europameisterschaften ohne Schwingenschlögl

In der kommenden Woche, vom 2. bis 7. November, finden in Kasan die Kurzbahn-Europameisterschaften statt. Schwingenschlögl ist dabei allerdings nicht am Start.

Bevor Schwingenschlögl 2018 für die Neckarsulmer Sport-Union an den Start ging, studierte und trainierte er fünf Jahre lang in den USA.