Die Stadt Heilbronn will eine Schwimmkursoffensive für Kinder starten. Am Nachmittag schlägt sie dem Gemeinderat vor, dafür 32.700 Euro aus einem Corona-Hilfspaket bereitzustellen. Dass mehr Kinder schwimmen lernen sollen, darin ist sich die Verwaltung mit fast allen Fraktionen einig. Im Jahr 2018 betrug die Zahl der Nichtschwimmer unter den Kinder je nach Stadtteil 20 bis 35 Prozent, nach Einschätzung der Kommune dürfte sie durch die Pandemie gestiegen sein. Allein die TSG Heilbronn hat rund 300 Kinder auf der Warteliste. Ohne eine Initiative würde es Jahre dauern, dies abzuarbeiten, heißt es bei dem Verein. Ein Problem aber bleibt: Zwar bildet die TSG inzwischen auch Kinder zu Übungsleitern aus. Doch es fehle weiter an Trainern, um den Andrang zu bewältigen, heißt es