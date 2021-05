Bei einem Messerangriff in Schwäbisch Hall ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Tat geschah laut Polizei am Samstagabend in der Nähe des Busbahnhofs. Dort waren zwei junge Männer zufällig aufeinandergetroffen, hieß es. Nach einer kurzen Unterhaltung ging der 20-Jährige weg. Doch der 24-Jährige folgte ihm, zog ein Messer und stach mehrfach auf den Jüngeren ein. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Der laut Polizei alkoholisierte und psychisch auffällige Angreifer wurde festgenommen. Der Haftrichter ordnete die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Die Ermittlungen dauern an.