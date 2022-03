per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagnachmittag auf der A6 bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) durch einen geplatzten Reifen schwer verletzt worden. Der 62-Jährige wollte einen brennenden Reifen an seinem Lkw löschen. Dabei ist der Reifen jedoch explodiert und hat den Mann gegen die Leitplanke geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn Richtung Heilbronn war für die Hubschrauberlandung voll gesperrt.