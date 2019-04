Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Blaufelden im Kreis Schwäbisch Hall ist am Samstagabend ein Mensch schwer verletzt worden.

Um 21 Uhr am Samstagabend schrillte der Alarm bei der Feuerwehr. Wohin die Gammesfelder Einsatzkräfte ausrücken mussten, zeigte schon der Feuerschein am Nachthimmel. Am Einsatzort schlugen bereits die Flammen aus dem Dach. Der Ostwind trieb Funken in Richtung der Nachbarhäuser. Auch eine Hecke an der Grundstücksgrenze brannte lichterloh. Der Sohn des Eigentümers hatte sich unverletzt ins Freie retten können und bestätigte den anrückenden Kräften, dass sich keine Personen mehr in dem brennenden Wohnhaus befinden. Ein 48 Jahre alter Mieter hatte sich bereits zu einer Nachbarin in Sicherheit bringen können, er musste mit schweren Brandwunden ins Krankenhaus gebracht werden.

Einsatz dauerte die ganze Nacht

"Die Nachbarhäuser konnten wir halten", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Jens Doberer, dem SWR. Die Feuerwehr löschte und wachte die ganze Nacht, erst in den Morgenstunden des Sonntags wurde der Einsatz beendet. Der Schaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Das Dach ist nicht mehr zu verwenden, schätzt Doberer. "Wie es im Erdgeschoss und im Keller aussieht, das müssen Sachverständige beurteilen."

Feuerwehr musste mit Wasserproblem kämpfen

Für die Gammesfelder Feuerwehr war es der größte Einsatz der letzten Jahre. Schwierig war, so Doderer, dass in diesem Ortsteil von Gammesfeld ein "Wasserproblem" herrscht. Die Einsatzkräfte mussten lange Schlauchleitungen durch den halben Ort legen, um an Löschwasserbehälter anschließen zu können. Planungen für einen neuen Behälter gibt es bereits in der Gemeinde. "Vielleicht lässt sich das jetzt etwas beschleunigen", sagte der Feuerwehrkommandant. Insgesamt waren an dem Einsatz rund 80 Kräfte der Wehren Crailsheim, Blaufelden und Schrozberg beteiligt.