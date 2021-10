Schwertransporter gerät in Gegenverkehr

Bei Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Schwertransporter am Freitagaben auf der B39 in den Gegenverkehr geraten. In der Ortsdurchfahrt Mainhardt-Hohenstraßen hat sich in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache eine Lenkstange des Aufliegers gelöst. Dadurch ist der Auflieger in den Gegenverkehr geraten. Eine 44-Jährigen wurde in ihrem Auto von der Fahrbahn gedrängt, sie wurde leicht verletzt. Ein 26-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 28.000 Euro.