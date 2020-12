Ein insgesamt über 60 Meter langer Schwertransport ist vergangene Nacht in Pfedelbach (Hohenlohekreis) gestartet. Der Transporter bringt ein Spezialfahrzeug zum Mannheimer Hafen. Nach der ersten Etappe wurde er am Mittwochmorgen nach Polizeiangaben auf einem Parkplatz bei Ittlingen (Kreis Heilbronn) abgestellt, demnach gab es keine größeren Probleme. Transportiert wird ein neuer Waggontransporter, ein Spezialfahrzeug, das speziell für die Bahnfahrzeugindustrie entwickelt und bei dem Unternehmen Scheuerle in Pfedelbach produziert wurde. Der Waggontransporter allein ist bereits 31 Meter lang, 6 Meter breit und wiegt 76 Tonnen. Geplant sind mehrere Etappen bis zum Mannheimer Hafen. Von dort geht es dann per Binnenschiff nach Zeebrugge in Belgien und später per Hochseeschiff nach Amerika.