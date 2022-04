Abfallwirtschaft: Neuer Schwerpunkthof eröffnet

In Öhringen (Hohenlohekreis) bietet die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis jetzt mit dem neuen Schwerpunkthof bessere Bedingungen, um Wertstoffe zu entsorgen. Das neue Areal in der Ziegeleistraße bietet mit rund 2.000 Quadratmetern doppelt so viel Platz wie der alte Standort. Bis zu elf Fahrzeuge können jetzt gleichzeitig entladen, heißt es in einer Mitteilung. Sollten doch Wartezeiten entstehen, könnten die Fahrzeuge in der Warteschleife auf dem Hof stehen und ein Rückstau auf die Straße werde vermieden. Zudem entfallen Störungen durch die Abholung von Containern, heißt es weiter. Diese werden künftig nur an den Schließtagen getauscht. Gleichzeitig wurden die Öffnungszeiten erweitert, vor allem an den Wochenenden.