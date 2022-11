Schwerer Verkehrsunfall in Gaildorf: Auto prallt gegen Laternenmast

per Mail teilen

In Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist es am frühen Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Ein 56-Jähriger kam wegen gesundheitlicher Probleme mit seinem Wagen an einem Zebrastreifen von der Fahrbahn ab. Das meldet die Polizei am Sonntagmorgen. Dabei gefährdete der Fahrer mehrere Fußgänger und prallte schließlich auf einen Laternenmast sowie auf einen Gartenzaun. Der schwer verletzte Autofahrer konnte durch schnell eintreffende Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit und reanimiert werden. Sein Zustand ist allerdings noch kritisch, so die Polizei.

Ersthelfer im Einsatz

Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr Gaildorf mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Autos war die Kanzleistraße in Gaildorf am Abend etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.