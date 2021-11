Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen auf der L1035 bei Pfedelbach (Hohenlohekreis) mit einem Betonmischer zusammengeprallt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Er war laut Polizei aus ungeklärten Gründen kurz vor der Ortseinfahrt Windischenbach in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer des Betonmischers blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 115.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten stundenlang gesperrt.