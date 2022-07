Auto überschlägt sich mehrfach - vier Verletzte

Am frühen Freitagabend hat sich auf der Kreisstraße bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ein Auto mehrfach überschlagen und ist in einem Graben gelandet. Laut ersten Informationen der Polizei war der Pkw mit vier Personen besetzt. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt, heißt es. Einer der beiden musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Personen auf dem Rücksitz wurden wohl leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall sei noch völlig unklar, so die Polizei. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme und Räumung gesperrt werden.