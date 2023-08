Die Fahrt mit seinem dreirädrigen Motorrad ging für einen Senior aus dem Main-Tauber-Kreis böse aus. Er musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Bei einem Unfall zwischen Oberlauda und Heckfeld in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist am Nachmittag ein 81 Jahre alter Trike-Fahrer schwer verletzt worden, also der Fahrer eines dreirädrigen Motorrads. Nach Polizeiangaben wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Wie es weiter heißt, wollte ein ebenfalls 81 Jahre alter Autofahrer von einem Feldweg in die Straße einbiegen und hat dabei das Trike erfasst. Der Unfallverursacher ist unverletzt geblieben.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro. Die Landesstraße war für die Bergung und Unfallaufnahme bis 14 Uhr gesperrt.