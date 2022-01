Schwerer Unfall: Mann eingeklemmt

Am Donnerstagmorgen ist ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der schneebedeckten Fahrbahn der K2654 abgekommen. Er war aus Richtung Waldtann (Kreis Schwäbisch Hall) in Fahrtrichtung Goldbach unterwegs. Der Pkw kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren Kreßberg und Crailsheim waren im Einsatz, um den 24-Jährigen zu befreien. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Tausend Euro.