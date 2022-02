per Mail teilen

Bei einem Unfall in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer zum Teil schwer verletzt worden. Ein 84 Jahre alter Fahrer war beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen eines 34-Jährigen zusammengeprallt, der dabei schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Männer kamen in eine Klinik.