Mehrere Unfälle auf der A6: Zwei Schwerverletzte und Scherbenmeer

Am Freitag kam es zu zwei größeren Unfällen auf der A6 bei Crailsheim und bei Bretzfeld. Bei Crailsheim wurden zwei Frauen schwer verletzt. Das Weinsberger Kreuz ist gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der A6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) auf Höhe des Parkplatzes Reußenberg sind am Freitagmittag zwei Personen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, so die Polizei. Außerdem verlor am Weinsberger Kreuz ein Lkw seine Ladung an Glasflaschen, auf der Fahrbahn waren überall Scherben verteilt.

Kurz nach 12 Uhr passierte der Unfall bei Crailsheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Wegen einer Baustelle kam es zum Stau. Deshalb musste ein Lkw-Fahrer auf der rechten Spur bremsen. Hinter dem Lkw fuhr ein Auto und dann ein weiterer Lkw. Beide konnten dem vorausfahrenden Lkw nicht ausweichen. Das Auto wurde zwischen beiden Lkws eingeklemmt.

Zwei Menschen auf A6 eingeklemmt

Die beiden Frauen, die in dem Pkw saßen, wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Crailsheim befreit werden. Die ältere der beiden musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Auch die Jüngere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem ein Sachschaden von rund 33.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang wird nun von der Verkehrspolizei ermittelt. Die Fahrtrichtung Heilbronn musste voll gesperrt werden. Es bildete sich zeitweise ein Stau mit über zehn Kilometern Länge.

Scherbenmeer am Weinsberger Kreuz

Außerdem hat ein Lkw am Mittag am Weinsberger Kreuz auf der Überleitung zur A81 in Richtung Stuttgart volle Getränkeflaschen verloren. Die Scherben verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn. Die Autobahn musste dort gleich zwei Mal gesperrt werden.

Autobahn gesperrt - Autofahrer helfen beim Aufräumen

Während der ersten Sperrung haben Autofahrer der Polizei geholfen, die Scherben und Getränkekisten auf die Seiten zu räumen, damit die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte. Mitbeteiligt bei der Aufräumaktion war das Technische Hilfswerk (THW). Ein weiteres Mal wurde das Weinsberger Kreuz dann am Nachmittag für die Reinigung durch eine Spezialfirma gesperrt. In einem mehrere Kilometer langen Rückstau brauchen die Autofahrer am Freitag Nachmittag auch am Weinsberger Kreuz viel Geduld.