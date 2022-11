Nach Crash mit Lkw: Autofahrer bei Talheim schwer verletzt

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Schozach und Talheim ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Nach einem Unfall beim Abzweig nach Schozach in Talheim (Kreis Heilbronn) musste ein Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Aus noch ungeklärten Gründen bremste der Autofahrer stark ab, kollidierte mit dem Lkw und wurde in den Straßengraben geschleudert, heißt es von der Polizei. Demnach war die Kreisstraße in beiden Richtungen zeitweise voll gesperrt.