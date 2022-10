Aus brennendem Auto gerettet: Mann überlebt schwerstverletzt

per Mail teilen

Ersthelfer haben am Freitagmorgen einen Mann aus seinem brennenden Auto gezogen. Er war zwischen Lehrensteinsfeld und Obersulm-Willsbach mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen zwischen Lehrensteinsfeld und Obersulm-Willsbach (beide Kreis Heilbronn) ereignet. Dabei kollidierten zwei Pkw frontal. Ein Fahrzeug fing an zu brennen. Bevor es allerdings im Vollbrand stand, konnten Ersthelfer einen 50-jährigen Mann aus seinem Auto befreien. Er erlitt nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen. Die beiden Ersthelfer erlitten leichte Verletzungen. Auch der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kreisstraße weiterhin gesperrt

Die K2127 ist nach wie vor in beiden Richtungen voll gesperrt, Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.