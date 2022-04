Schwerer Unfall auf Landstraße

per Mail teilen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem schweren Unfall mit zwei Pkw. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Nach Polizeiangaben kam es zu dem Crash, weil eine Frau die Vorfahrt eines Kleinbusfahrers missachtete, der auf einer Landstraße unterwegs war. Vier Personen wurden leicht verletzt, die Unfallverursacherin, ihr Beifahrer und ein 2-jähriges Kind auf der einen, der Fahrer des Kleinbusses auf der anderen Seite. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus, so die Polizei. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.