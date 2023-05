Mehrere Auffahrunfälle auf der A6 Richtung Mannheim

Die A6 bei Weinsberg in Richtung Mannheim war am Mittwoch zeitweise voll gesperrt. Kurz vor dem Weinsberger Kreuz hatten sich am Morgen mehrere Auffahrunfälle ereignet.

Nach einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem weiteren Sattelzug auf der A6 Richtung Mannheim kurz vor der Ausfahrt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) bildete sich ein Stau. Am Stauende auf Höhe des Rastplatzes Wimmental bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) kam es dann zu einem schweren Unfall. Laut Polizei fuhren dort zwei Transporter auf einen Lkw auf. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer musste ins Krankenhaus. Die A6 musste zeitweise in Richtung Mannheim aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden, so die Polizei. Mittlerweile ist die Autobahn wieder freigegeben. Bei Bretzfeld weiterer Auffahrunfall Im weiteren Verlauf ereignete sich dann am Stauende bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) erneut ein Unfall. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr dort ein Sprinter auf einen Sattelzug auf. Dieser Unfall sei aber trotz eines Totalschadens glimpflich ausgegangen, heißt es. Denn verletzt wurde niemand.