Schwerer Unfall auf B27 bei Talheim: Bei Rot über die Ampel gefahren?

Ein 80-Jähriger soll bei Rot auf die B27 gefahren und mit einem anderen Auto zusammengestoßen sein. Zwei Menschen wurden verletzt - der 80-Jährige lebensgefährlich.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Talheim (Kreis Heilbronn) sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr. Gegen 13:40 Uhr stießen laut Polizei zwei Autos an der Kreuzung zur Horkheimer Straße zusammen. Ein 80-jähriger Fahrer hatte offenbar bei Rot die B27 überqueren wollen und prallte dabei mit dem Auto eines 53-Jährigen zusammen, der in Richtung Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass der 80-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde und an beiden Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden entstand.

Mutmaßlicher Unfallverursacher schwebte in Lebensgefahr

Die 48-jährige Beifahrerin des 53-Jährigen sowie der 80-jährige Unfallverursacher mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat beide Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg bittet um Zeugenhinweise.