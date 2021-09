Auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim (Kreis Heilbronn) hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben kollidierten dort zwei Fahrzeuge miteinander, beide Fahrer wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Derzeit sind zwei Fahrspuren in Richtung Nürnberg gesperrt. Die Bergung dauert noch an, es hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet.