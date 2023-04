per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A6 bei Wolpertshausen ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Die Sperrung der A6 dauerte bis in den Donnerstagabend.

Auf der A6 bei Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) hat sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer ist in ein Stauende gefahren und hat mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben, heißt es von der Polizei.

Ein Toter und vier Schwerverletzte

An einer Baustelle an der Anschlussstelle Ilshofen staute sich der Verkehr am Morgen. Ein Lkw-Fahrer übersah laut Polizei das Stauende und prallte erst auf einen Kleinlaster und danach auf ein Auto. Das Auto habe er dabei auf einen weiteren Lkw-Auflieger geschoben und diesen wiederum auf einen weiteren Lkw.

Der 56 Jahre alte Autofahrer erlitt laut Polizei tödliche Verletzungen. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Kleinlasters sowie sein Beifahrer und der Fahrer des zweiten Sattelzuges wurden demnach schwer verletzt. Der Fahrer im vordersten Lastwagen blieb unverletzt. Nach dem Unfall war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Gesamtsachschaden werde auf rund 200.000 Euro geschätzt, sagte ein Sprecher. Die A6 in Richtung Nürnberg war bis etwa 20:30 Uhr gesperrt.

Die Umleitungsstrecken waren in der Zeit überlastet. Schon am Mittwoch hatte der ADAC für den Gründonnerstag einen Stauhöhepunkt in der Osterzeit erwartet.