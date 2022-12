Schwerer Raub mit Schusswaffe in Sontheimer Apotheke

Wie die Polizei mitteilte, ist es am Donnerstagmorgen in Heilbronn-Sontheim zu einem schweren Raub mit einer Schusswaffe gekommen. Es werden Zeugen gesucht.

In Heilbronn-Sontheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Raub in einer Apotheke gekommen. Der Täter zückte dabei eine Schusswaffe.

Erst Medikamente gefordert, dann Waffe gezogen

Der Mann kam gegen 8:30 Uhr in die Apotheke in der Deutschordenstraße in Heilbronn-Sontheim. Dort wollte er einen Mitarbeiter mit einem Schreiben zum Herausgeben verschreibungspflichtiger Medikamente bewegen. Als er diese nicht bekam, nahm er eine mitgeführte Schusswaffe in die Hand, griff in die Kasse und flüchtete mit mehreren hundert Euro Bargeld, so die Polizei.

Trotz Sofortfahndung konnte der Flüchtende nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Hauptstraße. Er ist bis zu 1,90 Meter groß und etwa 50 Jahre alt, heißt es. Laut Presseportal der Polizei sprach er nur gebrochen Deutsch.