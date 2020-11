per Mail teilen

Bad Friedrichshall:

Bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) wurde ein 43-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag schwer verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der Motorradfahrer auf der B27 in einer Gruppe mit mehreren Motorradfahrern, hinter einem Auto. Dessen Fahrerin musste abbremsen und wechselte dann auf den rechten Fahrstreifen. Dort übersah sie wohl den Motorradfahrer, der dort überholen wollte. Durch den Unfall stürzte der Motorradfahrer und rutschte gegen die Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Die B27 war mehrere Stunden gesperrt.