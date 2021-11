per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf dem Autobahnzubringer von Heilbronn Richtung Untergruppenach (Kreis Heilbronn) ist am Mittwoch ein Autofahrer verletzt worden, am Wagen entstand Totalschaden. Der 30-Jährige war nach dem Überholen eines Wagens von der Fahrbahn abgekommen und über einen 1,80 Meter hohen Zaun geschanzt, so die Polizei. Der Zubringer war rund zwei Stunden gesperrt.