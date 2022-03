Nach Unfall in Heilbronn: Polizei vermutet versuchte Tötung

Nach einem schweren Unfall am vergangenen Samstag in Heilbronn mit zwei Schwerverletzten geht die Polizei inzwischen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hätten die Ermittlungen den Verdacht erhärtet, dass der 21 Jahre alte Fahrer den Unfall absichtlich verursacht hat, um seine 24-jährige Freundin umzubringen.

Der Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war letztlich gegen mehrere Bäume geprallt. Die 24-jährige Beifahrerin war dabei aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt worden.

Auch der Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. Dort wurde er am Mittwoch vorläufig festgenommen, zwischenzeitlich sitzt der junge Mann wegen versuchten Totschlags in U-Haft, meldete die Polizei am Donnerstag. Es werden dringend Zeugen gesucht, heißt es.