Das Genehmigungsverfahren zu einem Schweinestall für 8.000 Tiere in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) wird sich weiter hinziehen. Bei einer Erörterung am vergangenen Donnerstag hätten sich weitere noch offene Fragen ergeben, teilte das Regierungspräsidium jetzt auf Anfrage mit. Im Frühjahr nächsten Jahres könnte eine Entscheidung fallen, so eine Sprecherin. Bereits seit 2013 wollen ein Landwirt und sein Bruder in Langenburg-Nesselbach die Anlage für 8.000 Tiere bauen. In Freilaufställen, tierartgerecht wollen sie die Schweine unterbringen, so sagen sie. Wollen Ferkel selbst aufziehen, um von schwankenden Schweinepreisen unabhängiger zu werden. Umweltverbände kritisieren unter anderem vorgelegte Gutachten. Die Auswirkungen auf Grundwasser und Biotope seien nicht ausreichend dargelegt, auch der Brandschutz sei zu wenig berücksichtigt worden.