Tierwohl in Leingarten: Preise für Schweinefleisch sind im Keller

Tierhalter stehen eigenen Angaben zufolge dem Thema Tierwohl offen gegenüber. Eine Umstellung auf artgerechtere Haltung aber kostet Geld. Und der Markt für Fleisch ist im Umbruch.

Helmut Gahse, Schweinehalter aus Leingarten (Kreis Heilbronn), beispielsweise hat viel Geld in die Hand genommen und bei sich auf dem Hof umgebaut: Rund 1.000 Schweine leben seit einigen Monaten unter besseren Bedingungen dort: "Wir haben in diesem Bereich circa 15.000 Euro investiert, um dann in die Haltungsstufe 2 zu kommen."

Nachfrage nach Schweinefleisch sinkt

Haltungsstufe 2 bedeutet: rund zehn Prozent mehr Platz pro Tier und Beschäftigungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Futterautomaten. Wollte Gahse die nächste Tierwohlhaltungsstufe erreichen, müsste er noch mehr investieren. Das Geld jedoch, so sagt der Schweinehalter, hat er nicht. Ein Grund dafür: Die Preise seien im Keller, die Nachfrage nach Fleisch sinke. Und das, obwohl auch große Discounter-Ketten wie Aldi oder Lidl angekündigt haben, schon in wenigen Jahren nur noch Fleisch verkaufen zu wollen, bei dem auf ein hohes Tierwohl geachtet wird.

Landwirt Gahse in Leingarten hat in mehr Tierwohl investiert

Schweinehalter legen pro Tier drauf

So wie Helmut Gahse geht es vielen Tierhaltern, sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn): "Die Situation im Schweinemarkt ist für unsere Bauern desaströs." Jeder Schweinehalter, -mäster oder Ferkelerzeuger lege pro Tier noch rund 30 bis 40 Euro drauf. Die Preise seien zusammengebrochen, einige Betriebe sind am Rande ihrer Existenz: "Wir haben mittlerweile Strukturbruch in Baden-Württemberg, fünf Prozent der Betriebe haben im letzten Jahr aufgegeben. Es ist dramatisch."

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, sagt: Die Lage für Schweinehalter ist desaströs

Massentierhaltung wurde jahrelang unterstützt

Wer kein Geld verdiene, könne auch nicht ins Tierwohl investieren. Ähnlich ist die Situation bei Rinderhaltern: Betriebe mit höchster Tierwohlstufe sind immer noch eine Seltenheit. Wie der Hof von Ernst Hermann Maier in Balingen (Zollernalbkreis). Hier laufen Rinder frei herum.

Dass Tierwohl jahrzehntelang in Deutschland kaum eine Rolle gespielt habe, sei ein Fehler im System, nicht die Schuld der Landwirte: "Das hat man ihnen beigebracht von der staatlichen Verwaltung. Man hat gesagt: Mästest du ein Schwein, hast du 10 D-Mark, hast du zehn Schweine hast du 100 D-Mark, hast du 100 Schweine, hast du 1.000 D-Mark."

Landwirt fordert Tierwohl-Bonus

Doch die Zeiten der riesigen Nachfrage sind vorbei. Der Leingartener Schweinehalter Helmut Gahse sieht eine Lösung des Problems darin, weniger Tiere in einem Betrieb zu halten - dafür aber mit höherem Tierwohl. Dafür fordert er aber staatliche Unterstützung: "Ein Tierwohl-Bonus, in welcher Höhe auch immer. Dann kann ich mir überlegen, ob ich investieren will." Bliebe alles wie bisher, würden wohl noch mehr Betriebe aufgeben müssen.