Neue Tierwohl-App "fit for pigs" in Boxberg vorgestellt

Modernes Projekt der Landesanstalt für Schweinezucht Neue Tierwohl-App "fit for pigs" in Boxberg vorgestellt

In der Landesanstalt für Schweinezucht (LSZ) in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ist am Dienstag die neue App "fit for pigs" vorgestellt worden. In der App geht es um Themen rund um das Tierwohl in der Schweinehaltung.