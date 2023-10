"Für den Frieden" - Schweigeminute in Heilbronn

Mit einer "Schweigeminute für den Frieden" haben am Montagabend über 100 Menschen auf dem Heilbronner Kiliansplatz an die Länder gedacht, in denen gerade Krieg herrscht.

Angesichts zahlreicher Kriege auf der Welt hat Christoph Mössinger aus Heilbronn eine "Schweigeminute für den Frieden" initiiert. Sie brachte am Montagabend rund 120 Menschen auf dem Heilbronner Kiliansplatz zusammen, die ab 19 Uhr an die Regionen in der Welt dachten, in denen gerade Krieg ist.

Unabhängige gemeinsame Schweigeminute

Mössinger habe die Aktion auf dem Kiliansplatz bewusst als Privatperson initiiert und angemeldet, ohne Institution im Hintergrund, sagte er dem SWR. Für die Schweigeminute hat er aber die Kirchen sowie Parteien und weitere Organisationen ins Boot geholt.

Mich haben die Kriege in letzter Zeit sehr beunruhigt und vor allem das Gefühl dieser Hilflosigkeit, dass man als einzelne Person wenig machen kann.

Lediglich ein Transparent "für den Frieden" gab es. Ansonsten wurde auf Fahnen und Symbolen bei der Friedensaktion verzichtet.

Mössinger verzichtete komplett auf Fahnen und Symbole, nur ein Transparent für den Frieden gab es. Nach einer kurzen Ansprache zündeten die Menschen Kerzen an, dann wurden die Namen aller Länder und Regionen vorgelesen, in denen gerade Krieg ist - darunter auch die Ukraine und der Nahe Osten. Im Schweigen und im Gebet wurde dann an die betroffenen Menschen gedacht. Dabei läuteten die Glocken.