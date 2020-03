In der Führungsetage der Neckarsulmer Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland gibt es ein Stühlerücken. Nach und nach hat eine jüngere Generation in der Schwarz-Gruppe das Sagen: Der designierte Nachfolger des obersten Chefs Klaus Gehrig, Gerd Chrzanowski, wird ab sofort in dieser Position eingearbeitet, heißt es. Der 70-jährige Gehrig hatte zuletzt angekündigt, er wolle bis 75 Konzern-Chef bleiben. Erst in den letzten zwei Jahren davor wolle er einen Nachfolger einarbeiten. Jetzt passiert das offenbar früher, ein Grund wird nicht genannt. Der künftige oberste Chef heißt wie erwartet Gerd Chrzanowski. Er ist seit 20 Jahren in der Unternehmensgruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Wie andere jüngere Mitarbeiter, die jetzt Verantwortung übernehmen, ist er in der Schwarz-Gruppe "groß" geworden. Damit seien, so heißt es in einer Mitteilung, wichtige Schlüsselpositionen des Unternehmens mit Managern aus den eigenen Reihen besetzt worden.